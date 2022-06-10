香格里拉對話登場 美中防長傍晚舉行雙邊會

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因疫情停辦2年的「香格里拉對話」亞洲安全會議今年恢復舉辦，會議10日起在新加坡香格里拉飯店舉行。圖為飯店入口附近，攝於5月4日。（中央社檔案照片）

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（中央社記者侯姿瑩新加坡10日專電）因疫情停辦2年的「香格里拉對話」亞洲安全會議今天在新加坡登場。將在大會發表演講的美國國防部長奧斯汀今天先與東協防長在場邊舉行多邊會議，預計傍晚與中國國防部長魏鳳和會面。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議今天至12日在新加坡香格里拉飯店以實體方式舉行。主辦單位英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）表示，作為亞太地區主要安全峰會，活動聚集來自亞太、歐洲、北美等地區的國防部長、資深官員及企業領袖與安全專家，一同討論關鍵安全議題。

奧斯汀（Lloyd Austin）11日將以「美國印太戰略的下一步」為題在大會發表演講，魏鳳和接著在12日以「中國對區域秩序的願景」為主題發表演講。美中競爭加劇，近來在多項議題上爭鋒相對，兩人演講內容備受關注。

美國國防部一名發言人今天下午向媒體證實，奧斯汀與魏鳳和預計今天傍晚在「香格里拉對話」場邊舉行雙邊會。

外界預期，會議內容將涉及台灣等議題。

奧斯汀今天馬不停蹄在場邊舉行多場會議，發言人指出，包括與東協國家（緬甸除外）舉行防長會議，以及與新加坡、印尼、越南等國舉行雙邊會議。

發言人表示，預期美國與東協防長會議將觸及烏克蘭、緬甸等議題。

此外，在俄烏戰爭延燒、美中競爭加劇之際，IISS表示，今年香格里拉對話將提供來自逾40國的出席人士與全球防衛政策制定者面對面討論的重要機會，預計有500人左右到場出席。

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日本首相岸田文雄將於今晚在大會發表專題演講，日媒先前披露，岸田將在大會上表態推進提升海上安保能力的技術合作。有關烏克蘭局勢，他將表示同樣情況也可能在東亞發生，並將指出台海和平穩定的重要性。

烏克蘭總統澤倫斯基11日將以視訊方式發表特別演講，曾在2016年至2020年擔任烏克蘭駐新加坡大使的烏克蘭副外長塞尼克（Dmytro Senik）也是與會者之一。據了解，俄羅斯未有官員出席。（編輯：黃自強）1110610