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新疆強迫勞動議題 國際勞工組織將派團前往中國

2022/6/12 10:06
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（中央社日內瓦11日綜合外電報導）國際勞工組織主要年度大會今天決議將派遣一個代表團前往中國，以評估新疆地區維吾爾族及其他少數族裔遭歧視的情況。

國際勞工組織（International Labour Organization）大會今天決議，將派遣一個「技術顧問代表團」前往中國「評估當地的情況」，而非英國和美國等國要求的「高階代表團」。

在為期2週多的國際勞工大會上，負責評估中國遵循全球勞工慣例的委員會聽取有關系統性侵犯勞工權益的指控，特別是針對新疆維吾爾族和其他少數族裔。中國強力否認這些指控。

委員會在結論中表示，「強烈譴責針對維吾爾族使用一切鎮壓性措施，這對他們在中國的就業機會和身為宗教和少數族裔的待遇產生歧視性影響」。

委員會對北京當局提出一長串建議，其中包括立即停止對維吾爾族人和其他少數族裔的歧視性做法，包括出於去極端化目的，以種族和宗教為由的拘禁或監禁。

委員會並呼籲北京接受國際勞工組織派遣技術顧問代表團前往中國，並要求中國在9月1日以前就其如何實施勞工公約防止就業歧視提出報告。

對於委員會的結論，北京當局深感憤怒，中國政府代表錢曉燕（Qian Xiaoyan，音譯）堅稱國際勞工組織委員會不應被當成「部分西方國家抹黑詆毀中國的政治工具」。

今年2月，一個由20名聯合國勞工專家組成的團體進行評估後，對中國種族和宗教少數族群的待遇「深表關切」。

他們評估了國際工會聯盟（International Trade Union Confederation）2020年底的報告；這項報告指出，新疆地區維吾爾族和其他少數族裔在農業方面遭到系統性強迫勞動。

人權組織還表示，至少有一百萬維吾爾人被關押在西部地區的「再教育營」中。

北京堅決否認所有指控，並表示這些再教育營是職業訓練中心，目的在於降低伊斯蘭極端主義的吸引力。

由於中國尚未完成批准禁止強迫勞動的公約，委員會的檢討報告僅能針對中國是否遵守國際勞工組織禁止就業與職業歧視的第111號公約。中國是這項公約的締約方。（譯者：劉淑琴/核稿：劉文瑜）1110612

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