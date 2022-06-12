日中防長會談 同意就早日建立熱線加速展開協調

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本防衛大臣岸信夫今天與中國國防部長魏鳳和進行雙邊會談，兩人都同意針對早日開設日本自衛隊與中國軍隊幹部間「熱線」，加速展開協調。

日本讀賣新聞報導，岸信夫今天與魏鳳和在出訪地新加坡會談約70分鐘。面對中國侵入日本所聲稱「領海」的釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊，升高兩國緊急情勢，兩人都同意就早日開設「熱線」加速展開協調。

岸信夫在會談中對中國與俄羅斯轟炸機5月聯合在日本周邊巡航，認為是對日本的「示威行動」，當場向魏鳳和表達「重大憂慮」。

岸信夫也對中國在包括釣魚台列嶼的東海等活動表達強烈憂慮，並要求中方自制。

但岸信夫也說，雙方就日中關係進行坦率意見溝通有其必要，因此，兩人對促進日中防衛當局間對話交流達成一致看法。

魏鳳和說，希望強化中日合作關係，並建構基於兩國政府共識的關係。

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這是日中兩國國防部長繼2019年12月在北京舉行會談後，時隔約兩年半再度面對面會談。

日本經濟新聞曾報導，日中從2018年啟用防止自衛隊與中國軍隊發生偶發衝突的「海空聯絡機制」，主要內容包括在防衛部門之間建立電話熱線；日本前防衛大臣河野太郎2019年12月訪中時，也就兩國防衛當局間早日開設熱線與魏鳳和達成一致看法。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110612