美中防長就涉台針鋒相對 改善兩軍關係似有轉機

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俄烏戰事延燒，美國國防部長奧斯汀11日在「香格里拉對話」發表演講表示，以規則為基礎的國際秩序在歐洲、在印太地區都同樣重要，美國將持續加強印太安全。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月11日

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（中央社台北12日電）美國國防部長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和日前在香格里拉對話會期間，就台灣議題可謂針鋒相對。但在中國軍方及媒體表態及報導中，雙方有意商討兩軍恢復交流合作，兩軍關係改善似有轉機。

兼任中國國務委員的魏鳳和，10日在香格里拉對話期間與奧斯汀（Lloyd Austin）會談時聲稱，「若有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將『不惜一戰』」；而奧斯汀則說，美國會持續與盟友站在一起，包括台灣。而在中國就領土主張上採取更具脅迫性及侵略性的作法時，「這一點特別重要」。

綜合中國「政知新媒體」評論文章及相關報導，中國國防部新聞發言人吳謙在會談結束後舉行的吹風會上說，會談比預定的時間延長，「雙方多談一些，多交流一些，總是好事」。「總體看，此次會談時間不算長，但效果是好的」。

吳謙當時提到，「這是一次坦誠積極，富有建設性的戰略溝通」，並指「下一步雙方將通過軍事外交渠道，商討兩軍交流合作事宜」。而據中方發布的新聞稿，魏鳳和與奧斯汀在會談中都認為，美中兩軍應「保持經常性溝通，管控風險危機」。

中國國防部長魏鳳和12日在新加坡「香格里拉對話」發表演講。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月12日

除了中方的上述表態及報導，美方在這項會談前也釋出了傾向善意的訊息。美國「外交政策」（Foreign Policy）雜誌網站9日以「五角大廈希望對中國開設更多熱線」為題報導指出，美方正尋求奧斯汀與美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）、美軍印太司令部司令與中方官員間，建立更好的溝通管道。

報導指出，拜登（Joe Biden）政府正努力加強與北京的溝通，美國國防部也希望對中國開設更多熱線，以避免危機。而美方雖在2020年成立了危機溝通工作組，但這個工作組仍缺乏足夠的運行機制處理美中分歧。

據卡內基國際和平基金會統計顯示，美中兩軍接觸從2013年高峰期的40多次，下降到2019年的11次。上一次接觸則是在2020年，中美兩軍以線上會議形式舉行「人道主義救援減災」研討會。

至於兩國國防部長之間，從2020年8月到這次香格里話會談前的1年10個月裡，在公開報導中只有2次的線上交流。（編輯：邱國強）1110612