香格里拉演講 魏鳳和籲中美加強戰略互信防止衝突

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（中央社記者侯姿瑩新加坡12日專電）美中競爭加劇，中國國防部長魏鳳和今天呼籲，兩軍應加強戰略互信，避免誤判、防止衝突。他也說，若有人把台灣分裂出去，「會不惜一戰」，並批「有的國家」打台灣牌，干涉「別國內政」。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議10日至12日在新加坡香格里拉飯店以實體方式舉行。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）昨天以「美國印太戰略的下一步」為題發表演講，魏鳳和今天接著以「中國對區域秩序的願景」為主題發表演講。

有關中美關係，魏鳳和表示，兩國關係穩定發展符合世界共同利益，彼此對抗對兩國及全球都沒有好處；中國反對以競爭定義中美關係。

他表示，中國要求美方「不要攻擊抹黑」、「不要干涉中國內政」、「不要損害中國利益」。中美必須努力讓雙邊關係穩定發展，但他也說，若有人把戰爭強壓給中國，中國軍隊「從不畏戰」。

同時，魏鳳和呼籲，兩軍應加強戰略互信，避免誤解誤判、管控風險危機、防止摩擦衝突。中國盼與美國建立健康、穩定發展的大國關係，但也一定會堅定捍衛國家利益。

在台灣問題上，魏鳳和重申，這是「中國內政」，「和平統一是中國人民最大願望」，中國對此懷有「最大誠意、願付出最大努力」。

他稱，中國非常不願意發生「內戰」，但若有人把台灣分裂出去，一定會「不惜一戰」，一定會打到底，「這是中國不二的選擇」。

魏鳳和還說，「有的國家」在台灣問題上，動不動就打台灣牌，「拿台灣關係法說事」，用自己的國內法「干涉別國內政」，中方對此堅決反對。這番言論明顯是在批評美國。

中美近來關係緊繃，雙方在多項議題上針鋒相對。奧斯汀昨天演講指出中國威脅區域穩定的種種舉措，包括共機擾台；美國堅守以台灣關係法、美中三公報及六項保證為基礎的「一中政策」，並持續履行台灣關係法承諾，助台維持足夠自我防衛能力，並堅持兩岸分歧務必以和平方式解決的原則。

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此外，在俄烏議題上，魏鳳和表示，烏克蘭危機給國際戰略格局帶來重大衝擊，中國對目前局面「深感遺憾、痛心」。雖不願看到戰爭，但也認為施壓、制裁不能解決問題，中國支持俄烏對話談判，也希望美國及北約和俄羅斯對話，促成早日停火。

對於與會者問及中國是否提供俄國軍援，他說，中俄關係是「結伴不結盟」，不針對第三方，未來會繼續發展；在俄烏戰爭上，中方沒有提供任何武器裝備。（編輯：韋樞）1110612