南韓防長：抗北韓威脅 南韓將加強與美日合作

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（中央社新加坡12日綜合外電報導）南韓國防部長李鐘燮今天表示，南韓將加強防禦能力並與美國、日本密切合作，以對抗北韓的核武和飛彈威脅。

路透社報導，李鐘燮在「香格里拉對話」亞洲安全會議中指出，朝鮮半島情勢構成全球威脅，他要求北韓立即終止核武和飛彈計畫。

美國本月就北韓正準備進行第7次核試爆提出警告，強調一旦真的發生，華府會再度催促聯合國祭出制裁。

李鐘燮說：「南韓政府將加強美國延伸威懾力的執行能力，我們將增強我軍的應對能力，以遏制北韓核武和飛彈威脅。」

「同時，我們將會加強南韓、美國、日本間的安全合作，對北韓核子和飛彈計畫做出反應。」

國營北韓中央通信社（KCNA）昨天報導，關鍵的核談判官員崔善姬升任北韓外交部長。北韓領導人金正恩在執政黨勞動黨第8屆中央委員會第5次全體會議擴大會議中，矢言以「強對強」原則對抗國家主權所受到的威脅。

北韓今年已經進行至少18次武器測試，凸顯它的核武和飛彈儲備持續發展。（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1110612