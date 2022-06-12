澳中防長新加坡會談 3年首見踏出重要一步

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（中央社新加坡12日綜合外電報導）澳洲國防部長馬勒斯、中國國防部長魏鳳和今天在新加坡進行會談，為3年來首見。馬勒斯形容這是兩國經歷了關係緊張期後「重要的第一步」。

法新社報導，馬勒斯（Richard Marles）在新加坡對記者證實：「那是可以非常坦率地進行全面交流的機會，我提出了澳洲關切的諸多議題。」

馬勒斯和魏鳳和在「香格里拉對話」亞洲安全會議場邊會談逾一個小時。

也是澳洲副總理的馬勒斯說：「此刻能有開放的對話管道著實重要。」

他強調：「澳洲和中國關係有其複雜性，正因此一複雜性，此刻進行對話真的很重要。」

魏鳳和或中國政府在會場未就此立即作出評論。

澳洲要求針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源展開獨立調查，並且禁止中國電信巨頭華為參與澳洲5G網路建設，北京和坎培拉近年來關係轉冷。

澳洲最大貿易夥伴中國則以加徵關稅和中斷紅酒、大麥、煤炭等10餘種澳洲重要產品進口作出回應。

馬勒斯表示，包括澳洲巡邏機最近在國際空域遭到中國戰鬥機攔截，以及澳洲「在太平洋的持久利益」等，都是會談中討論的主題。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110612