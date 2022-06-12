澤倫斯基香格里拉演講 華郵：烏克蘭迄今最挺台言論

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（中央社記者黃雅詩台北12日電）烏克蘭總統澤倫斯基昨天在新加坡「香格里拉對話」首度公開聲援台灣引起國際輿論關注。美國華盛頓郵報今天發表專論，標題為「澤倫斯基呼籲國際社會在中國發動攻擊前先支持台灣」。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天評論指出，澤倫斯基雖然沒有明白點名中國，但這已是澤倫斯基與烏克蘭任何政府成員迄今為止，對台灣與台灣生存權發表的最堅定捍衛言論。

「烏克蘭開放商業報」（Ukraine Open For Business）報導澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的談話時，也以標題凸顯「澤倫斯基在被問到中國對台灣的態度時，呼籲全世界採取積極主動作為來預防暴力發生」。

澤倫斯基昨天在第19屆亞洲「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）安全會議發表視訊演說，媒體提問國際社會可做什麼來對抗中國對台灣的軍事與經濟威脅。澤倫斯基回應，他認為今日的烏克蘭就是擺在全世界的例子， 國際社會必須支持任何先發制人的措施來避免戰爭（The world must always support any action related to pre-emptive measures so that there is no war.）。

華郵指出，自俄羅斯入侵以來，烏克蘭政府一直小心翼翼避免與北京發生衝突，因為烏克蘭認為北京可能扮演有益或有害的角色。中國沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭，呼應俄羅斯的宣傳指責西方，但北京也沒有積極支持俄羅斯的入侵。

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「烏克蘭開放商業報」引述，澤倫斯基還說，國際社會應該以外交手段解決所有事務，支持有需要的國家，不該放任某個國家單獨面對比他經濟、武力、領土都強大許多的國家，但外交手段不該等戰爭爆發後才介入，那時已有成千上萬犧牲者，戰爭除了滿足少數人的野心之外，對任何人都沒有好處。

「烏克蘭開放商業報」指出，根據美國智庫「傳統基金會」的政策分析師埃諾思（Olivia Enos）描述，中國代表團在澤倫斯基演講中途離開會場。（編輯：蘇志宗）1110612