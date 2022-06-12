香格里拉對話落幕 烏克蘭美中關係議題最受關注

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（中央社新加坡12日綜合外電報導）為期3天在新加坡召開的本屆「香格里拉對話」亞洲安全會議今天落幕，烏克蘭戰爭及美中關係日益緊繃這兩項議題，幾乎在每場會議中占據主要位置。

路透社報導，中國國防部長魏鳳和在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）最後一天發表今天最主要演說之一。他表示，中美兩國關係正處於緊要關頭，若要改善雙邊關係，取決於美國。

身著解放軍將軍制服的魏鳳和對與會代表說，中國要求美方「不要攻擊抹黑」、「不要干涉中國內政」、「不要損害中國利益」，「除非美方能夠做到，雙邊關係才能改善」。

香格里拉對話是亞洲最重要安全會議，今年會議吸引來自40國一共575名代表參與，涵蓋各國外交官、國防官員和武器製造商。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在昨天會議演說中表示，中國的飛機和船隻與其他國家的飛機和船隻發生不安全與不專業相遇的次數增加，情況「令人擔憂」。他還說，美國將與盟邦站在一起，包括台灣。

香格里拉對話每年在新加坡舉行，美中關係往往是會議最主要議題。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年是2019年以來首次舉辦，而俄羅斯侵略烏克蘭的議題則在今年會議處於顯著位置。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊對會議發表演說，備受矚目。他警告與會代表，烏克蘭受到侵略，威脅到以規則為基礎的秩序，並導致全世界面臨饑荒和糧食危機的危險。

此外，有若干與會代表對中國與俄羅斯的關係提出質疑。魏鳳和則表示，在俄烏戰爭上，中方沒有提供任何武器裝備；中國認為施壓、制裁不能解決問題，中國支持俄烏對話談判，也希望美國及北約和俄羅斯對話，促成早日停火。

會議主辦方、國際戰略研究所（The International Institute for Strategic Studies，IISS）的高級研究員溫玫雅（Meia Nouwens）指出，魏鳳和的說法，符合中國在俄烏議題上的官方立場。

「他的確同時強調，中國是俄羅斯的夥伴，而非盟邦，兩國並未結盟。」「這些說法凸顯出，到頭來中國的政策一貫是追求自身利益，而非與那些其他國家綁在一起。」

俄羅斯並未受邀參加今年的香格里拉對話。新加坡國防部長黃永宏表示，這個情況可以理解，但「尋找折衷辦法與共同立場，有助於外交努力」。

烏克蘭外交部次長塞尼克（Dmytro Senik）今天告訴路透社，若要幫助烏克蘭奪回被俄羅斯占領的國土，有必要提供烏國更多武器，基輔也正在努力想辦法讓烏克蘭生產的穀物運送出國。

針對台灣議題，魏鳳和表示，中國的立場並未改變，北京尋求與台灣「和平統一」，但也保留「其他選項」。

南韓國防部長李鐘燮則在今年香格里拉對話中表示，南韓將加強防禦能力，並與美國及日本密切合作，以對抗北韓的核武和飛彈威脅。

斐濟國防部長塞魯伊拉圖（Inia Seruiratu）今天卻在會議上說，會議焦點都擺在軍事事務，忽略了更迫切的威脅。

他表示：「在我們的藍色太平洋大陸上，機槍、戰機、灰色艦艇和綠色軍隊不是我們最主要安全考量。我們生存面臨的單一最大威脅，就是氣候變遷，它威脅到我們冀望繁榮的希望與夢想。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110612