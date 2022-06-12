南韓軍方：北韓疑似發射數枚火箭

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（中央社記者楊明珠東京12日專電）日媒引述南韓合同參謀本部的消息報導，北韓今天上午發射了數枚似乎是多管火箭的飛行物體。

日本共同社、朝日電視台等報導，南韓軍方表示，今天上午8時7分至11時3分（台灣時間7時7分至10時3分）左右，北韓發射了數枚看似是火箭的飛行物體。

韓聯社報導，北韓是從西海岸朝著朝鮮半島西側的黃海方向發射了約5枚飛行物體。

南韓軍方強調，正加強監視與警戒，美韓將持續密切合作因應。

北韓本月5日才朝日本海的方向發射了8枚短程彈道飛彈。

本月10至12日，各國防長等出席在新加坡舉行的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議，美國、日本、南韓等防長表示將團結密切合作，以對抗北韓的核武和飛彈威脅。

日媒指出，北韓今天發射數枚看似是火箭的飛行物體，目的可能在於牽制美日韓等國。

路透社報導，南韓國防部長李鐘燮今天在「香格里拉對話」亞洲安全會議中指出，朝鮮半島情勢構成全球威脅，他要求北韓立即終止核武和飛彈計畫。（編輯：林治平）1110612