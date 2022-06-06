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尹錫悅就任後3度遭北韓挑釁 韓美發射相應飛彈

2022/6/6 10:41（6/6 11:20 更新）
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南韓總統尹錫悅6日針對韓美射8枚飛彈發表談話。（共同社）
南韓總統尹錫悅6日針對韓美射8枚飛彈發表談話。（共同社）
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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）北韓5日發射8枚飛彈，這是對5月剛上任的南韓總統尹錫悅的第三度挑釁，南韓與美國軍方今天也發射相應等級的8枚飛彈，展示應對能力。

南韓合同參謀本部表示，韓美從清晨4時45分起，發射了地對地陸軍戰術飛彈系統（Army Tactical Missile System）飛彈約10分鐘，其中7枚由南發射，美方發射一枚。

合同參謀本部說明，這次發射飛彈主要是為展現無論北韓從何處發射飛彈，韓美都隨時維持監視，且有能力立即以精密打擊應對。

北韓5日從平壤順安、平安南道价川、平安北道東倉里、咸鏡南道咸興等4個不同地點向東部海域發射8枚短程彈道飛彈（SRBM），射程約在110至670公里，高度25至90公里，速度在3到6馬赫。

韓美今天也配合北韓飛彈數據選定相應飛彈，韓美地對地陸軍戰術飛彈系統可以達到3馬赫，射程300多公里，彈頭可裝載900多發子彈，一發就足以摧毀3到4個足球場面積。

外界多認為，北韓這次一次發射8枚飛彈，意在回應4日剛結束的韓美聯合軍演，為因應北韓可能進行的核試驗，韓美軍方這次暌違4年7個月，出動航空母艦參與軍演。

南韓軍方4日宣布，南韓與美國舉行了聯合軍事演習，並出動一艘美軍航空母艦，為4年多來首見。（圖取自美國第七艦隊網頁c7f.navy.mil）
南韓軍方4日宣布，南韓與美國舉行了聯合軍事演習，並出動一艘美軍航空母艦，為4年多來首見。（圖取自美國第七艦隊網頁c7f.navy.mil）

值得注意的是，北韓官媒一般會在發射飛彈的隔天報導相關消息，但近期似乎特別低調，目前北韓中央通信社（KCNA）與勞動新聞等媒體都尚無5日試射的相關報導。

韓聯社報導指出，北韓今年2月27日與3月5日發射新型洲際彈道飛彈（ICBM）火星17，雖未明確報導飛彈詳細數據，但表示這次試射是有關偵查衛星開發計畫的重要試驗。3月25日成功發射洲際彈道飛彈後，隔天報導還伴隨北韓領導人金正恩的影片。

但5月4、7、12日發射洲際彈道飛彈、潛射飛彈（SLBM）及疑似為彈道飛彈的飛行物，以及最近一次、5月25日發射推測為火星17與KN-23飛彈後，北韓媒體都沒有相關報導。

部分意見認為，平壤當局可能在觀察國際反應，但也有分析認為，北韓媒體之所以沒有特別報導，是因為這些試射行動只是強化國防能力計畫的一環。（編輯：高照芬）1110606

北韓5日從4個不同地點發射8枚短程彈道飛彈進東海，回應上星期有美國航空母艦參與的韓美聯合軍演。（中央社製圖）
北韓5日從4個不同地點發射8枚短程彈道飛彈進東海，回應上星期有美國航空母艦參與的韓美聯合軍演。（中央社製圖）
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