日本防相：北韓試射明顯挑釁 絕無法容許

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本防衛大臣岸信夫今天說，北韓在日美領袖會談及「四方安全對話」（Quad）峰會剛結束後就試射彈道飛彈，「很明顯是挑釁行為，絕對無法容許」。

日本富士新聞網報導，南韓軍方表示，北韓今天上午6時左右起總計試射3枚彈道飛彈。

岸信夫批評，北韓在面臨境內疫情持續擴大的情況下，仍不顧民眾生命與生計，持續傾力研發核試驗與彈道飛彈，已透過大使館管道向北韓提出抗議。

日本放送協會（NHK）報導，岸信夫今天在防衛省受訪時說，北韓上午5時59分左右試射一枚彈道飛彈，最高高度約550公里、飛行距離約300公里。

他說，北韓接著又在6時42分左右試射一枚以非常規軌道飛行的彈道飛彈，最高高度約50公里、飛行距離約750公里。

除了這兩枚彈道飛彈外，北韓還可能試射了第3枚彈道飛彈，防衛省正進行分析。

日方目前已確認的兩枚彈道飛彈，都落在日本專屬經濟區（EEZ）外的海域，至今尚未接獲有船舶等受害。

日本電視台報導指出，雖然北韓避開美國總統拜登訪問日韓的時間點試射，但研判對推動強化日美韓合作的美國，仍有強烈牽制意圖。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110525