尹錫悅強硬應對北韓射彈挑釁 平壤核試可能性增

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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）北韓今年以來不斷試射飛彈，南韓總統尹錫悅上任一個多月來已有3次，尹錫悅今天在演說中展現有別前任政府的強硬態度。不過專家認為，兩韓「強對強」的態勢，反而讓平壤能合理化發展戰術核武、進行核試驗。

尹錫悅今天出席5月就任後首次顯忠日紀念儀式，發表演說時提到北韓飛彈及核問題已達到對朝鮮半島、東北亞地區，甚至全世界和平造成威脅的水準。

「北韓的核與飛彈威脅，在現在這瞬間也持續升溫，昨天也發射多種飛彈」，尹錫悅強調：「我國政府對北韓的任何挑釁都會堅決且嚴正應對。」

在悼念韓戰及其他戰爭中戰死者的顯忠日紀念儀式上，南韓歷屆總統發表演說時多以對話、統一、和平為主軸；但尹錫悅今天非但沒提到以上關鍵字，還在提到韓戰時以「共產勢力侵略」表述，引起外界關注。

就任典禮以來首次偕夫人金建希出席公開活動的尹錫悅，今天穿著一襲黑色西裝，在雨中的國立顯忠院發表演說：「為了大韓民國獨立鬥爭的殉國先烈，在共產勢力侵略下守護大韓民國的護國英靈，以及為了國民犧牲生命的各位長眠於此。」

尹錫悅在致詞一開始就提到北韓近期接連發射飛彈的行動，強調韓國應保有基礎實質安保能力，對北韓展現與前任政府截然不同的強硬態度。

南韓政府實際上應對北韓挑釁的方式也出現改變，在北韓5日上午發射8發短程彈道飛彈後（SRBM），除官方表示「強烈譴責」外，南韓與美國軍方也在今天清晨發射地對地陸軍戰術飛彈系統（Army Tactical Missile System）飛彈約10分鐘，其中7枚由南韓發射，美方發射一枚。

相較之下，北韓除發射飛彈外格外低調，官媒報導未提及相關活動，只有外交部發文批評上週七大工業國集團（G7）外長譴責北韓射彈的聯合宣言「干涉內政」，警告美國及其友邦停止施壓，否則將加速採取自衛措施。

南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長向中央社記者表示，北韓決定不報導飛彈試射相關消息，可能是受到中方壓力。他指出，北韓今年以來進行多次飛彈試射，中國及俄羅斯不久前才在聯合國安理會否決加強制裁北韓的提案，國際處境變得尷尬。

「目前正在準備第7次核試驗的北韓，可能為減少造成中國負擔，暫停媒體宣傳報導」，鄭成長認為，北韓目前的沈默，可能是「暴風雨前的寧靜」。

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慶南大學教授林乙出（譯音）則指出，北韓這次挑釁，展現「不會躲避強對強對決」的意志，在韓美宣示擴大對北韓遏制力同時，平壤當局只會藉此讓北韓強化發展戰略武器的策略合理化。

專家多認為，持續升溫的兩韓緊張局勢至少會持續到今年年底，首爾北韓大學院大學教授梁茂進分析，北韓這次行動是為強調，朝鮮半島問題主導權並非在美國，而是在兩韓手上，他認為至少要等到美國11月期中選舉後才有可能轉為對話態勢。（編輯：陳惠珍）1110606