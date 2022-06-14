波羅的海因俄烏戰安全自危 立陶宛買法國榴彈砲

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（中央社法國維勒班特13日綜合外電報導）法國與立陶宛國防部長今天宣布，立陶宛已同意向法國購買18門榴彈砲。在俄羅斯入侵烏克蘭後，位於波羅的海的立陶宛積極擴充軍火庫。

立陶宛由於俄烏戰爭升高了安全疑慮，決定在其2022年國防預算中再加碼挹注3億歐元（約新台幣90億元）。立陶宛目前是歐洲聯盟會員國，也是北大西洋公約組織（NATO）成員國。

立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）在推特（Twitter）貼文表示，立陶宛將向法國購買18門Caesar MarktII榴彈砲。他也在推文附上與法國防長勒克努（Sebastien Lecornu）的合照。

阿努紹斯卡斯又說，「這些榴彈砲將大幅增強」立陶宛武裝部隊的戰力。

法新社報導，莫斯科揮軍入侵烏克蘭，震驚波羅的海諸國，各國都擔心自己會是下一個被侵略的國家。

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立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞，在過去是蘇聯的附庸國，目前都是北約成員國；他們都提供了軍事裝備和人道援助給烏克蘭。

立陶宛曾表示，已提供了價值「數千萬」歐元的軍事物資給烏克蘭，包括刺針防空飛彈（Stinger）、迫擊砲、步槍、彈藥和其他設備。立陶宛還向大眾籌資逾500萬歐元，為烏克蘭購買另一架拜拉克塔無人機（Bayraktar）。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110614