澳洲防長訪日受專訪 對中國擴軍感憂慮

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（中央社記者楊明珠東京14日專電）澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天在東京接受日媒專訪時表示，中國在南太平洋的軍事行動可能為地區帶來不穩定。他說，中國國防經費急增，可能造成擴軍競爭。

馬勒斯受訪時指出，中國國防經費急增，是二戰後最大的增幅，恐造成擴軍競爭。中國增強軍備情況「不透明」，給周邊國家帶來不安，中國應負起說明的責任。

他強調，日澳以負責任的方式推動國防能力的現代化，會努力爭取東南亞國協（ASEAN）等鄰近國家的理解。

馬勒斯訪日前，在新加坡與中國國務委員兼國防部長魏鳳和舉行會談。澳洲與中國近年關係惡化，兩國國防部長2年多沒舉行會談。

馬勒斯對日經表示，與魏鳳和很坦率的交換意見，會談比預定的時間還要長。在會談中，對於澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）政府才上台不久，中國戰機就在南海上空妨礙澳洲的軍用反潛機一事以及中國試圖片面改變現狀等情況表達不安。

馬勒斯對日經說：「透過對話，期待重返建設性關係的大門打開了。」他還說：「澳洲與中國之間正因有許多困難且複雜的問題，所以有必要對話。」

他表示，南海是海上貿易的要衝，南太平洋、東南亞國協堪稱澳洲的後院，是澳洲擬定防衛政策上須優先處理的地區。他指出，目前在南太平洋，澳洲與中國之間正在進行戰略上的競爭。

澳洲對於中國4月與南太平洋索羅門群島締結安保協定一事懷戒心。馬勒斯對於索羅門群島無意讓中國建設軍事據點表示歡迎。他說，如果中國在索羅門群島建設軍事據點，顯然將大幅改變澳洲的安全保障架構。

馬勒斯表示，中國企圖以未曾有的方式打造世界。為了因應新的安保環境，澳洲將提升國防能力，堅持國防經費占國內生產毛額（GDP）的2%。以世界銀行的資料顯示，最近澳洲國防經費是占國內生產毛額的2.1%。

澳洲的最大的貿易夥伴是中國，馬勒斯表示，期待從與中國地理上相近、經濟關係密切的日本多學習一些經驗。他指出，與中國保持經濟上的連結，且要考慮到安全保障上的擔憂，兩者如何調和，是澳日兩國共同的課題。

對於日本，馬勒斯認為日本是共享民主、法治價值的美國的同盟國，澳日關係空前的重要。他表示，他上任後首度出訪，在新加坡參加國際會議「香格里拉對話」後就訪問日本，這顯示澳洲很重視與日本的關係。

他說，現在的澳洲政府不同於2013年以來的保守聯合的前政府，對於氣候變遷對策，採取積極處理的態度。他認為，島嶼國家所面臨的海面上升等的危機感是世界要共同正視的問題，他也期待澳洲能成為島嶼國家的好夥伴，與有援助開發實績的日本合作。

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有關美日印澳「四方安全對話」（Quad），馬勒斯表示，在經濟、科技等可望有許多進展；在安全保障領域也可擴大合作，除了與日美之外，也期待與印度進行安保合作。他認為若要維持「四方安全對話」架構，有必要顧慮到印度的立場。

在受訪時，被問及是否希望日本加入美、英、澳所組成的「三方安全夥伴關係」（AUKUS）時，馬勒斯僅說：「AUKUS的進展是持開放的態度。」他表示，期盼與日本進行技術層面的交流。他說，透過AUKUS架構，澳洲獲得英美提供核子動力潛艦的技術等。（編輯：黃自強）1110614