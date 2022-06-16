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氣候變遷
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氣候變遷2/287

結束10年拖延 澳洲提高2030年減排目標至43%

2022/6/16 16:51
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（中央社雪梨16日綜合外電報導）澳洲新上台的中間偏左派政府今天向聯合國（UN）提交更加雄心勃勃的減少碳排放目標，尋求終結澳洲在氣候變遷議題上長達10年的拖延。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）將2030年的減排目標提高到43%，高於先前較溫和的26%至28%目標。

艾班尼斯表示，新目標「為澳洲創造一個繁榮的未來，一個由更潔淨、更便宜能源驅動的未來」。

儘管飽受洪災、野火和乾旱的蹂躪，澳洲長期以來都被視為氣候行動的落後者。

澳洲這個領土遼闊的國家蘊藏豐富的化石燃料，是世界上最大的煤炭和天然氣出口國之一。

煤炭在澳洲國內發電依然扮演重要角色。

艾班尼斯日前把減少碳排放當成他的競選活動主軸，並承諾將「結束這場導致數十年政策停滯的氣候戰爭」。

艾班尼斯試著將這項決定界定為經濟利多，他說：「企業迫切需要的是投資確定性。」

澳洲商業理事會（Business Council of Australia）歡迎政府提高的減排目標，還說這些目標「應該是一條底線」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1110616

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