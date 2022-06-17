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寫公開信批評馬斯克 SpaceX傳出開除5員工

2022/6/17 22:26
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（中央社紐約17日綜合外電報導）兩名知情人士透露，美國太空探索科技公司（SpaceX）有員工寫了一封流傳的公開信，批評創辦人馬斯克（Elon Musk）並呼籲高層讓公司文化更具包容性，至少5人因此遭到開除。

SpaceX並未立即回應路透社的置評要求。

「紐約時報」（The New York Times）昨天稍早引述3名知情員工的說法報導，SpaceX開除了與這封信有關的員工。但報導並未透露有多少人遭到開除。

紐時報導指出，SpaceX總裁蕭特威爾（Gwynne Shotwell）在電郵中表示，公司已展開調查，並「解僱與信件有關的數名職員」。

報導稱，蕭特威爾在電郵中提到，參與流傳這封信的員工因為「迫使其他職員簽署不代表本人意見的聯名信，令他們感到不舒服、被恐嚇、受霸凌或憤怒」，而遭到開除。

但路透社無法獨立證實報導的真實性。

路透社掌握到先前致SpaceX高層的公開信，內容稱馬斯克對於SpaceX來說造成「分心且尷尬」。

信中提出3項要求，稱「SpaceX必須迅速且明確地與馬斯克個人形象品牌脫鉤」，還說「所有領導層都應該負責讓SpaceX成為適合所有人工作的好地方」，以及「應該定義出所有不能接受的行為，並做一致處置」。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110617

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