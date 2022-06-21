特斯拉挨告 前員工控未先通知即大裁員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山20日綜合外電報導）兩名前員工對美國電動車大廠特斯拉（Tesla）提起訴訟，控告公司未先提前告知就「大規模裁員」，違反聯邦法律。

路透社報導，兩名員工昨晚在德州提起訴訟，並稱他們本月被特斯拉在內華達州斯巴克斯市 （Sparks）的超級工廠解僱。根據訴狀，內華達州這座工廠有500多名員工被解僱。

這兩名員工宣稱特斯拉未遵守有關大規模裁員的聯邦法律。根據「勞工調整及再訓練通知法」（Worker Adjustment and Retraining Notification Act）的規定，公司大規模裁員前，須有60天的通知期。

他們尋求為美國各地在5、6月未獲事先通知即遭特斯拉解僱的前員工取得集體訴訟地位。

訴狀寫道：「特斯拉就只是告知員工，解僱將立即生效。」

特斯拉沒有對裁員人數發表評論，也沒有立即對這起訴訟相關提問做出回應。

根據路透社取得的一封電子郵件，世界首富馬斯克（Elon Musk）本月稍早表示，他對經濟情況有一種「超級糟的感覺」，並覺得特斯拉需要裁員約10%。

根據網路上的發文及路透社的採訪內容，超過20名自稱是特斯拉員工的人表示，他們是在這個月被資遣、解僱或職位被撤。

前員工林奇（John Lynch）和哈茨費爾德（Daxton Hartsfield）分別於本月10日和15日被特斯拉解僱，他們提起訴訟，尋求60天通知期該有的薪資和福利。

代表勞方的律師里斯-黎奧丹（Shannon Liss-Riordan）告訴路透社：「特斯拉在沒有提供必要通知的情況下解僱這麼多人，公然違反聯邦勞動法規，令人相當震驚。」

她表示，特斯拉只給了部分員工一週的資遣費，並說她準備向法院提出緊急動議，防止特斯拉企圖以僅一週的資遣費就換得員工讓渡權益。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110621