英國展開30年來最大鐵路罷工 逾4萬人參與

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英國上萬名鐵路員工因為薪資與勞務爭議宣布罷工，為30年來規模最大鐵路罷工。（圖取自facebook.com/RMTunion）

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國今天展開30年來規模最大的鐵路罷工，上萬名鐵路員工因為薪資與勞務爭議宣布罷工，可能將替未來數個月一連串罷工行動揭開序幕。

路透社報導，罷工糾察線在黎明時分已經出現，超過4萬名鐵路員工將於21、23與25日展開罷工，將使鐵路運輸陷入癱瘓。倫敦地鐵系統也因另一場罷工多數關閉。

火車和倫敦地下鐵車站今天上午均關閉，迫使民眾選擇在家工作，或是尋找其他替代方式通勤。

大批民眾上午6時過後就在倫敦近郊等著搭乘巴士前往市中心，但一班班開過的巴士早已客滿、過站不停，許多人宣告放棄。

英國首相強生（Boris Johnson）表示，罷工行動會傷害正在從疫情中復甦的企業。強生面臨壓力，要協助英國家戶度過這場數十年來最嚴重經濟危機。

工會表示，鐵路罷工可能只是預告「不滿的夏天」（summer of discontent）即將展開，隨著食品和燃料價格飆升將通膨率推向10%，教師、醫護人員、廢棄物處理人員，甚至訴訟律師都在醞釀罷工。

（圖取自facebook.com/RMTunion）

英國鐵路、海事和運輸工人全國聯盟（RMT）秘書長林奇（Mick Lynch）今天告訴記者，「我們的行動在必要情況下將持續進行」。

強生則表示，工會正在傷害他們聲稱要幫助的民眾。

根據強生辦公室，他今天將告訴內閣，「因為這些鐵路罷工，他們正把支持鐵路工人工作的通勤者推開，同時也影響全國的企業和社區」。

在野黨議員批評英國政府拒絕介入談判，以化解勞資爭議。閣員則表示，需要由工會與鐵路公司直接解決問題。

這次爆發罷工行動令人聯想起英國在1970年代，曾經在1978到1979年發生過「不滿的冬天」（winter of discontent）大罷工。

英國運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）表示，政府將修法強制規定鐵路業者在罷工期間必須提供最低限度的服務，並允許其他工人暫時替補罷工工人的崗位。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110621