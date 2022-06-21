拒絕接受工資調幅低於通膨 辛巴威衛生工作者罷工

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（中央社辛巴威首都哈拉雷20日綜合外電報導）辛巴威衛生工作者上週拒絕接受低於通膨率的100%加薪提議後，今天展開罷工。隨著辛巴威貨幣貶值，他們要求以美元支付工資。

辛巴威的主要護理師工會敦促政府進行談判，並警告說，若不迅速解決爭端，將會導致許多患者失去性命。

辛巴威5月通貨膨脹率飆升至131.7%，勾起10年前惡性通膨惡夢。衛生工作者17日拒絕接受低於通膨率的100%加薪提議，他們與政府的談判陷入僵局。

在辛巴威首都哈拉雷的薩利穆加貝醫院（Sally Mugabe Hospital），尋求治療的患者坐在庭院裡，而醫生、護理師、放射線技師和藥劑師則離開工作崗位進行抗議。

辛巴威護理師協會負責人東戈（Enock Dongo）告訴路透社：「衛生工作者上週拿到的薪水真是少得可憐。」他補充說，大多數衛生工作者每月工資為2萬辛巴威元（53美元）。

他說，全國各地的衛生專業人員已決定罷工，直到每月可獲得540美元工資為止；在2018年辛巴威貨幣暴跌之前，他們一個月的薪水有540美元。

辛巴威訊息、宣傳和廣播服務部副部長巴拉薩（Kindness Paradza）表示，在辛巴威因制裁而面臨經濟挑戰的背景下，政府正試圖為僵局找到「正面的解決方案」。

辛巴威當局將困擾這個非洲南部國家的經濟問題，歸咎於美國和歐盟自2001年來實施的制裁。

早在長期領導人穆加比（Robert Mugabe）執政期間，辛巴威就已深陷經濟危機，2017年政變後，接替穆加比擔任總統的姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）一直為結束經濟危機而苦惱不已。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110621