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新加坡推322億方案抗通膨 補貼水電及節能設備

2022/6/21 17:45
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（中央社記者侯姿瑩新加坡21日專電）全球能源及糧食價格高漲，新加坡副總理兼財政部長黃循財今天宣布，星政府將推出總值新幣15億元（約新台幣322億元）援助方案，包括家庭水電費補貼及提供節能津貼給中小型企業。

全球物價不斷上漲之際，新加坡飽受衝擊，近來核心通膨率持續飆漲，更在4月達到3.3%，創下10年來最高。

黃循財表示，物價可能會長時間維持在高位，為此，星政府將推出額外援助方案，協助低收入人士、弱勢群體及特定企業。

他指出，這項總值新幣15億元的方案包括為個人及家庭提供現金援助、水電費補助。政府也會提供津貼鼓勵中小型企業採用節能設備，減少能源用量以減低費用，也會協助當地企業因應現金週轉的問題。

據新加坡財政部新聞稿，星政府將於8月向150萬名低收入民眾發放高達新幣300元（約新台幣6400元）的「消費稅補助券－特別現金補助」（GSTV－Cash Special Payment）。其他補助還包括為所有新加坡家庭提供新幣100元的家庭水電費補貼。

另外，因應燃料費用上漲，星政府針對仰賴車輛謀生的自雇人士提供援助，財政部表示，計程車及私召車司機將於8月獲得一筆新幣150元的補助金。

同時，星政府也將推出其他措施協助企業因應能源費用上漲，包括提供補助採用更節能的設備。

為此，星政府推出「節能津貼」計畫，協助當地食品服務、食品製造及零售業的中小企業採用節能設備，由政府提供高達70%的補助，每家企業補貼上限為新幣3萬元。申請期間為今年9月至明年3月。（編輯：林憬屏）1110621

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