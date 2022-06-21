烏克蘭成功運用魚叉飛彈抗俄 稱已部署德自走火砲

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國軍事情報今天指出，烏克蘭部隊上週首度成功運用西方援贈的魚叉（Harpoon）反艦飛彈跟俄羅斯部隊交戰。烏克蘭也表示，烏國已部署德國的PzH 2000自走火砲。

路透社報導，根據英國國防部在推特發布的每日戰況更新，烏方魚叉飛彈的「攻擊目標幾乎肯定是俄國海軍拖船Spasatel Vasily Bekh，當時這艘船正在運送武器和人員至黑海（Black Sea）西北側的蛇島（Snake Island）」。

法新社報導，烏克蘭今天表示，「終於」部署了德國的先進砲兵系統，也就是烏克蘭一直呼籲德國送去的長程精準武器。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在社群媒體上感謝德國防長蘭布雷特（Christine Lambrecht），並寫道：「PzH 2000自走火砲（Panzerhaubitze 2000）終於加入烏克蘭砲兵155公釐榴彈砲的武器庫。」

俄烏戰爭近幾週進入殘酷的消耗戰階段，俄國部隊聚焦攻擊烏克蘭頓巴斯地區（Donbas）仍受烏軍控制的領土。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1110621