印度澳洲防長雙邊會議 承諾深化合作

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（中央社記者林行健新德里22日專電）印度與澳洲的國防部長今天在新德里舉行雙邊會議，兩人檢視國防合作的推動情形，並承諾深化合作。

印度國防部今天發布新聞稿說，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）檢視了印度-澳洲戰略夥伴關係，並且承諾基於互信、相互諒解、共同利益以及民主與法治等共同價值，續推戰略夥伴關係。

新聞稿稱，兩人對於印澳日漸繁多的軍事演習及國防交流表示歡迎，承諾著手透過印澳相互後勤支援協定、以及印澳聯合工作小組（JWG）機制，增加國防產業之間的聯繫。

印度國防部稱，辛赫和馬勒斯討論如何提升供應鏈韌性與交貨能力，以及如何增加兩國國防產業基地的連結性。

此外，兩人商討了區域安全局勢以及戰略挑戰，重申維持印度太平洋區域的開放、自由、包容、繁榮及法治等共同目標，並期待印度參與今年10月舉行的印太奮進演習（Indo-Pacific Endeavour）。

印太奮進演習是澳洲於2017年開始的年度聯合軍事演習，藉以促進澳洲與東南亞以及其他區內國家之間的軍事關係。

馬勒斯於20日抵達印度訪問，將停留至23日。他昨天到果阿（Goa）參觀了一座造船廠，今天稍早則前往新德里的戰爭英雄紀念碑獻花。

印度與澳洲同為「四方安全對話」（Quad）的會員國。

根據新聞稿，印度與澳洲國防部將於今年內舉行印澳聯合工作小組會議，以及啟動青年軍官交流計畫。（編輯：黃自強）1110622