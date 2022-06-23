印度執政黨提名 首位部落出身女性可望成為總統

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（中央社印度布班尼斯瓦22日綜合外電報導）印度官員今天表示，總理莫迪（Narendra Modi）所屬的執政黨已提名一位部落出身的女性政治人物角逐總統大選。

政治分析家指出，64歲的穆姆（Droupadi Murmu）幾乎篤定當選。她出任東部奧里薩省（Odisha）多個高階職位，而莫迪所屬的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）在國會占多數，可望獲得各省議會其他黨的支持。

英國廣播公司（BBC）報導，穆姆從電視上得知提名消息後，覺得「驚訝」、「開心」。

「身為偏遠的馬約巴哈尼（Mayurbhanj）地區部落女性，我從沒想過會成為這個最高職位的候選人。」

議員投票選出的印度總統主要是儀典總統（ceremonial president）。本屆大選將於7月舉行。

穆姆出生在桑塔爾（Santhal）部落，原本是學校教師，積極捍衛部落權利，後來投身政壇，歷任東部加爾克漢德省（Jharkhand）議員和省長。

穆姆獲提名為候選人後，莫迪昨晚在推特上說，穆姆「一生致力於服務社會，致力賦予窮人、受壓迫者和被邊緣化者權利」。

莫迪說：「我有信心她會成為我國偉大的總統。」

若順利當選，穆姆將成為印度首位出身部落的總統，也會是史上第2位女總統。

印度在野勢力表示，會支持原為印度人民黨籍的前聯邦財政部長辛哈（Yashwant Sinha）角逐總統。

印度憲法明定，總統為形式上的職位，行政權在總理及內閣手上，但若遇到政治危機，總統將發揮關鍵作用，例如大選懸而未決時，總統可決定哪一方最有資格籌組聯邦政府。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110623