猴痘韓國現蹤 防疫當局：傳播風險較低

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓國境內日前出現首起境外移入猴痘案例，防疫當局今天表示，猴痘一般傳染風險較低，沒有直接接觸感染者的狀況下不易在社區中擴散，不必過度擔心，當前要務為嚴密篩檢預防境外移入病例。

韓國通報的首起境外移入猴痘病例為一名從德國入境的30多歲韓國人，成為東亞第一個發現猴痘病例的國家。

韓聯社報導，韓國疾病管理廳今天就境內猴痘病毒擴散風險說明，與以飛沫傳染的COVID-19不同，猴痘在社區中擴散的可能性較低，並指出若感染者在潛伏期入境，或是在入境檢疫階段未能篩檢出，才有可能出現社區感染案例。

疾病管理廳強調，當前強化疑似案例入境篩檢是最重要工作，呼籲從有猴痘案例發生的國家入境旅客確實做好衛生清潔及配合申報。

部分韓國傳染病專家認為，猴痘進入社區並形成大流行的機率極低，但也有意見認為，猴痘可能像COVID-19疫情一樣造成相當大損害。

嘉泉大學預防醫學教授鄭在勛（譯音）指出，猴痘潛伏期較COVID-19更長，社會大眾對猴痘的觀感不佳也可能導致感染者發現的時機推遲；但他也說，猴痘變異狀況較少，傳播速度也不會像COVID-19那麼快。

日前在邊境檢疫的首例猴痘病例目前正在仁川醫療院接受治療，依韓國現行規定，猴痘確診者必須在指定醫療設施接受治療，疾病管理廳說明，規定雖要求初期確診患者集中由國立中央醫療院收治，但為盡量減少病患移動接觸風險，決定讓患者在一開始分配的仁川醫療院進行後續治療。

據當局掌握，該患者接觸人員共49人，目前未出現新確診案例，其中8人被列為中風險接觸者，41人為低風險接觸者，無高風險接觸者。

疾病管理廳表示，7月中將導入500人份猴痘治療藥物Tecovirimat，在此之前將先以100人份抗病毒藥物Cidofovir及痘苗免疫球蛋白（Vaccinia Immune Globulin）因應。（編輯：林憬屏）1110623