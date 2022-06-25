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俄烏戰爭若結束 烏官員：至少10年才清得完地雷

2022/6/25 14:20
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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭國家緊急救難服務處官員今天說，一旦俄烏戰爭結束，烏克蘭將須花費至少10年時間，才能清除領土與領海的所有地雷與爆裂物。

路透社報導，這名官員說，烏克蘭已經清理完面積達620平方公里的土地，上面布滿數以千計的爆裂裝置，包括2000枚從空中投下的炸彈，但仍將近有30萬平方公里的土地仍被視為「受到汙染」。

這樣的面積約是烏克蘭領土的一半大，跟義大利差不多。

烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）發言人霍倫吉（Oleksandr Khorunzhiy）說：「最長10年，這還是樂觀估計的數據，因為我們不知道現在陷入戰鬥之處的確切狀況。」

霍倫吉在記者會上說：「想像一下敵軍投在我們土地上的炸彈數量。」

他說，我們將優先清除基礎建設、住宅區與道路的地雷，但掃除樹林、河流與海岸線的地雷需要更長的時間。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，展開莫斯科所稱的「特殊軍事行動」，以讓烏克蘭非軍事化並根除危險的民族主義者。烏克蘭與其盟國認為這是俄羅斯毫無根據的藉口，以發動無端的侵略戰爭。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1110625

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