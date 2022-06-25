俄軍續侵烏 英情報：俄恐已解除數名將領指揮職務

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（中央社倫敦/利維夫25日綜合外電報導）英國國防部今天表示，俄羅斯可能已於本月拔除數名將領在烏克蘭戰爭中的重要指揮職務。此外，烏克蘭西部一處軍事設施遭飛彈攻擊，有4人受傷。

英國國防部在推特（Twitter）發布每日例行最新情報提到：「從6月初以來，俄軍高階指揮部很可能已經在對烏戰爭中撤除數名將領的重要作戰指揮職務。」

路透社報導，經過長達數週的激烈巷戰，烏克蘭軍隊已接獲命令要撤出北頓內茨克（Sievierodonetsk）戰場，以避免更多傷亡並重新整編部隊。

另外，烏克蘭西部的利維夫州（Lviv）州長科齊茨基（Maxim Kozitsky）今天在影片中說，俄軍襲擊了亞沃利夫（Yavoriv）軍事設施，造成4人受傷。

他還說，有6枚飛彈從黑海發射，其中4枚擊中基地，2枚在擊中目標前就被攔截摧毀。

烏克蘭官員指出，今年3月，亞沃利夫附近的軍事訓練設施遇襲，導致35人喪命、至少130人受傷。（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1110625