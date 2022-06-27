聯合國：疫情與合法化推升大麻用量 添健康風險

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（中央社維也納27日綜合外電報導）一份聯合國報告今天指出，包含美國一些大麻合法的州在內，全球一些地方的大麻用量出現增加，連同COVID-19防疫封城帶來的效應，都增加抑鬱和自戕的風險。

路透社報導，聯合國毒品暨犯罪辦公室（UNODC）在年度的世界毒品報告指出，大麻長期以來一直是世界上使用最廣泛的藥物，而隨市面上大麻的精神活性成分－四氫大麻酚四（THC）含量越來越高，大麻的使用量也在逐漸攀升。

從2012年的華盛頓州和科羅拉多州開始，美國有多個州讓非醫療用途的大麻合法化，烏拉圭2013年、加拿大2018年也都讓大麻合法，雖然還有其他國家有類似的作法，但這次的報告主要著眼於這3國。

總部設在維也納的聯合國毒品暨犯罪辦公室，在這份報告中說：「大麻合法化，似讓日常用量已呈增加的趨勢進一步推升。」

報告表示，雖然青少年間的大麻盛行率沒太大變化，但據報年輕成人使用強效大麻的情況明顯增加。

「與經常使用大麻相關的精神疾病和自殺者的比例已出現增加。」

報告引述取得的最新資料指出，2020年有約占全球人口5.6%的2.84億人，使用海洛因、古柯鹼、安非他命或搖頭丸等毒品，當中2.09億人使用大麻。

報告並提及2020年爆發COVID-19疫情期間的防疫封城，也導致大麻使用增加。

此外報告還說古柯鹼產量在2020年創下歷史新高，海上販運也在增加。2021年查獲的數字表明，古柯鹼已從北美、歐洲這兩主要市場，擴展到非洲和亞洲。

報告指出鴉片類仍是最致命藥物，「吩坦尼」（Fentanyl）則使美國藥物過量致死人數，在2021年推向歷史新高的10萬7622人。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110627