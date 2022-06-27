雪梨氣候變遷示威 11人被捕交通打結

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（中央社雪梨27日綜合外電報導）澳洲氣候變遷抗議人士今天在雪梨遊行，迫使警方關閉市中心主要道路。一名女子將頸部和自己汽車方向盤以大鎖鎖在一起，打亂早上雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）交通。

這場示威有11人被捕，其中包括這名女子。警方說，這名女子在脖子上掛著自行車鎖，並將自己鎖在自家車的方向盤上，這輛車擋在所有前往市區的車道上。稍後這輛車已被移走。

氣候維權團體「封鎖澳洲」（Blockade Australia）的數十名成員橫越主要道路，在交通尖峰期為駕駛人和行人帶來混亂。電視畫面顯示，一些人把垃圾桶、道路施工路障和牛奶箱扔到路上。

抗議人士敲著鼓，高喊「澳洲的氣候破壞到此為止」；他們舉著寫有「擾亂雪梨」和「抵制氣候不作為」的抗議牌。警方估計約有60人參加抗議活動。

「封鎖澳洲」說，這次集會是回應「澳洲繼續阻撓氣候行動」。主辦單位發推文表示，抗議活動將持續一週。

氣候變遷在澳洲是極具爭議性的議題；澳洲是世界人均碳排放量最大的國家之一，也是世界上最大的煤炭和液化天然氣出口國。

在新的工黨政府領導下，澳洲在本月初提高2030年前的承諾減碳量，使澳洲更能跟上其他已開發經濟體對巴黎氣候協定的承諾。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110627