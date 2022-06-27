斷交6年 伊朗稱願與沙烏地一同重開大使館

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（中央社德黑蘭27日綜合外電報導）半島電視台（Al Jazeera）報導，在伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhimi）先後訪問沙烏地阿拉伯與伊朗盼為兩國破冰牽線後，伊朗表示願與沙國一同重開大使館。

據半島電視台報導，伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir Abdollahian）說，德黑蘭支持與沙烏地阿拉伯重開使館，並讚賞伊拉克為促進兩國對話的努力。

美聯社報導，伊拉克總理哈德米25日先抵達沙國首都利雅德，26日轉赴伊朗首都德黑蘭。

什葉派為主的伊朗與遜尼派主為的沙烏地，彼此互為對手長年以來爭奪中東的影響力。

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但2016年沙國處決一名什葉派傳教士引發伊朗示威者攻進德黑蘭的沙國大使館後，沙烏地旋即與伊朗斷交；血腥的葉門內戰更被外界視為利雅德與德黑蘭間的代理人戰爭，伊朗撐腰的葉門「青年運動」（Huthi）叛軍也常發射飛彈攻擊沙國機場與石油設施。

伊拉克總理哈德米2020年5月走馬上任時就說，伊拉克願同時與伊朗、沙烏地開展關係。伊拉克不具名官員在哈德米這次行前透露，哈德米尋求恢復由巴格達斡旋的沙烏地和伊朗間的談判。（譯者：陳亦偉）1110627