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見烏小鎮遭蹂躪 摩爾多瓦總統自覺國家脆弱需幫助

2022/6/28 14:05
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（中央社基輔27日綜合外電報導）摩爾多瓦總統今天在訪問烏克蘭時表示，她的國家「脆弱且易受傷」，需要幫助才能繼續作為「自由世界的一分子」。

歐盟領袖決定接受烏克蘭和摩爾多瓦為候選成員國4天後，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）今天訪問了烏克蘭疑似遭俄軍暴行的3個城鎮。

她在基輔郊外小鎮布查（Bucha）說：「這種事不應該發生。大家知道的，我們在這裡所看到的，所聽到的故事，實令人心碎。」她呼籲任何被判暴行犯罪的人都應受到懲罰。

桑杜說，摩爾多瓦想要決定自己的未來。摩爾多瓦人口260萬人，為前蘇聯共和國，與烏克蘭接壤。

她表示：「摩爾多瓦是一個脆弱且容易受到傷害的國家。」

她說：「烏克蘭和摩爾多瓦都需要幫助。我們希望（在烏克蘭）這場戰爭結束，俄羅斯必須盡快終止對烏克蘭的侵略。我們要繼續作為自由世界的一分子。」

桑杜也走訪博羅江卡（Borodyanka）和伊爾平（Irpin）等鎮，隨後與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）展開會談。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110628

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