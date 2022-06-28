穆迪確認俄羅斯百年來首度外債違約 警告恐有更多

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）國際信用評級機構穆迪（Moody's）今天確認俄羅斯外幣債務出現一世紀來首度違約，因一批俄債持有人未在期限內收到1億美元債息。穆迪並預警俄國「很可能」將有更多債務違約。

法新社報導，俄羅斯2月底侵略烏克蘭後，西方對它祭出一連串空前嚴厲制裁，造成俄國愈來愈孤立於全球金融體系外，因而出現這次歷史性債務違約。

在美國5月取消美國投資人能收到莫斯科付款的制裁豁免措施後，俄羅斯便失去履行外幣債務的最後管道。

穆迪表示：「6月27日當天，也就是30天寬限期截止時，俄羅斯主權債務的持有人仍未收到2批國際債券價值1億美元的票息支付。依照我們的定義，我們視為一起債務違約事件。」

莫斯科昨天表示，「沒有理由稱呼這個情況是債務違約」，因為債權人無法收到支付，是由「第三方的行為」所造成。

俄羅斯當局堅稱，它們有資金履行國家債務，無法履約的情況是一場「鬧劇」，並指控西方國家造成這場「人為」債務違約。

穆迪今天發布的是一份「債券發行人評論」，而非正式的債務違約宣告，因為制裁措施導致信評機構無法對俄羅斯的公債發布評級。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110628