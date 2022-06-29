越南Q2經濟成長率逾7% 下半年通膨挑戰來襲

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受國際局勢影響，越南物價漲幅驚人，老百姓荷包縮水，也為越南的經濟復甦前景添變數，越南官方坦言，高通膨將是2022年下半年度的最大經濟挑戰。中央社記者陳家倫河內攝 111年6月29日

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（中央社記者陳家倫河內29日專電）越南第2季GDP成長率7.22%，創10年來新高，與此同時6月的CPI增幅為3.37%。不斷飆漲的物價為越南的經濟復甦前景添變數，越南官方坦言，高通膨將是下半年度的最大經濟挑戰。

越南網路媒體Zing News報導，越南統計總局（GSO）今天發布第2季國內生產毛額（GDP）等經濟數據，根據統計，越南第2季GDP成長率7.72%，第1季則是5.05%；今年前6個月GDP成長率6.42%，去年同期成長2.04%。

越南統計總局傳統上會在當月或當季結束前公布經濟數據，之後再修改。

越南的防疫思維在去年10月下旬由「清零」轉向「與病毒共存」，目前各行業均已恢復生產運作，國內的防疫措施只剩戴口罩與消毒雙手這兩項；入境方面，已於3月15日重啟國際旅遊，目前旅客到訪已毋須出示篩檢證明也不用隔離。

越南統計總局表示，今年上半年農林漁業成長2.78%，工業與營造業成長7.70%。加工製造業是整個經濟的成長引擎、成長9.66%，服務業則成長6.6%。

外貿表現方面，越南第2季出口估達968億美元、年增21%，今年前6個月預計達到1859.4億美元、年增17.3%。第2季進口額估達976億美元、年增15.7%，今年前6個月估達1852.3億美元、成長15.5%。

只是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素仍無法迴避，加上當前國際情勢動盪與全球物價飛漲影響，越南統計總局局長阮氏香（Nguyen Thi Huong）坦言，越南經濟下半年將面臨這些狀況，「2022年全年GDP成長率6.5%的目標是個大挑戰。」

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越南油價近來大幅上漲，95無鉛汽油21日寫下每公升3萬2870越南盾（新台幣約42.3元）的歷史新高，今年以來油價已經漲了4成，帶動6月消費者物價指數（CPI）與去年同期相較成長3.37%。越南官方希望能將2022年全年的通膨控制在4%。

越南統計總局指出，6月赴越南國際旅客共計23萬6700人次、月增36.8%，與去年同期相較增加32.9倍。今年前6個月訪越國際旅客有60萬2000人次，與去年同期相較成長6.8倍，但與2019年疫情前同期相較仍然下降92.9%。（編輯：黃自強）1110629