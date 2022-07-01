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「加密貨幣女王」詐騙破千億 FBI列十大通緝要犯

2022/7/1 17:50（7/1 17:55 更新）
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保加利亞「加密貨幣女王」伊格納托瓦透過虛擬貨幣詐騙投資人數十億美元，遭美國FBI列入十大通緝要犯名單。（圖取自維基共享資源網頁；作者OneCoin Coporation，CC BY-SA 4.0）
保加利亞「加密貨幣女王」伊格納托瓦透過虛擬貨幣詐騙投資人數十億美元，遭美國FBI列入十大通緝要犯名單。（圖取自維基共享資源網頁；作者OneCoin Coporation，CC BY-SA 4.0）
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）保加利亞「加密貨幣女王」伊格納托瓦（Ruja Ignatova）透過虛擬貨幣詐騙投資人數十億美元，今天遭美國聯邦調查局（FBI）列入十大通緝要犯名單。

法新社報導，FBI提出10萬美元（新台幣297萬元）懸賞金，緝拿2017年10月失蹤迄今的伊格納托瓦，當時美國當局正準備對她發出密封起訴書和逮捕令。

現年42歲的伊格納托瓦同時擁有德國國籍，是這起最臭名昭著的虛擬貨幣詐騙案幕後主使。

伊格納托瓦在2014年推出加密貨幣OneCoin，表面上宣稱目標是要超越比特幣（Bitcoin），成為世界領先的虛擬貨幣。

根據法庭文件，她和同夥利用全球網絡向朋友和家人推銷OneCoin，至少吸金34億美元（約新台幣1013億元），甚至可能超過40億美元。

官員指出，OneCoin沒有和其他加密貨幣一樣，獲得任何安全、獨立的區塊鏈技術保護。事實上，這是典型的龐氏騙局，鼓勵早期投資人去找更多人來投資，然後利用後期投資者的資金向早期投資者支付利息。

FBI特別探員辛考（Ronald Shimko）在聲明中指出：「OneCoin聲稱有私有區塊鏈。這與其他有去中心化和公有區塊鏈的虛擬貨幣不同，他們只要求投資人要信任OneCoin。」

國際調查人員在2017年開始接近伊格納托瓦的詐騙集團時，她突然人間蒸發。

FBI表示：「調查人員認為或許有人向伊格納托瓦通風報信，讓她知道美國和國際當局正在調查她。」

「她在2017年10月25日從保加利亞的索菲亞（Sofia）前往希臘雅典，隨後行蹤不明。」

歐洲刑警組織（Europol）5月11日將伊格納托瓦列入頭號通緝犯名單，提供她行蹤者可得到5000歐元。

不過她今天已不在名單上，不清楚她為何、何時被撤下名單。歐洲和美國當局都沒有提供證據，證明她是生是死。

她的兄弟康斯坦丁（Konstantin Ignatov）於2019年3月在洛杉磯國際機場被捕，之後和美國當局達成認罪協議，承認犯下電匯詐騙。美國司法部在法庭文件中表示，基於他仍在配合調查，刑期已延後宣判。

伊格納托瓦的另一名共犯葛林伍德（Sebastian Greenwood）於2018年在泰國被捕，之後引渡至美國，目前仍在牢中等待審判。協助集團洗錢4億美元的美國律師史考特（Mark Scott）於2019年11月遭到定罪。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110701

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