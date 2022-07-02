日本防衛省公布 3艘俄艦經台灣東部外海北上

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本防衛省公布，3艘俄羅斯海軍艦艇7月1日到2日間，經日本沖繩縣與那國島及西表島間海域，北上進入東海。（圖取自twitter.com/jointstaffpa）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京2日綜合外電報導）日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）今天公布，3艘俄羅斯海軍艦艇7月1日到2日間，經日本沖繩縣與那國島及西表島間海域，北上進入東海。

日本共同社報導，防衛省表示，這次是首度公布有俄艦通過與那國島與西表島間海域，目前正詳細分析3艘俄艦行動內容與目的。

統合幕僚監部表示，7月1日深夜11時左右，海上自衛隊在與那國島南方約70公里海域上，發現3艘航行中的俄艦，3艘俄艦之後通過與那國島與西表島間海域，往東北方向航行。

3艘俄艦包括1艘無畏級驅逐艦、1艘守護級護衛艦及1艘補給艦；其中無畏級驅逐艦及守護級護衛艦，6月15日及16日分別被確認在日本北海道及千葉縣外海航行。

防衛省出動海上自衛隊第1海上補給隊補給艦摩周號，及第5航空群的P-3C反潛巡邏機執行情蒐與警監任務。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110702