德州和俄亥俄州最高法院 允許墮胎禁令生效

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國最高法院上週推翻憲法對墮胎權的保障後，共和黨執政的德州和俄亥俄州最高法院今天允許對墮胎實施限制和禁令。

在美國最高法院推翻具里程碑意義的1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決，並取消憲法保障的墮胎權後，德州最高法院今晚允許一項擁有近百年歷史的墮胎禁令生效。

該命令將以民事而非刑事方式執行；同一天，俄亥俄州最高法院也批准該州執行2019年懷孕6週禁止墮胎的禁令。

「羅訴韋德案」被推翻後，德州一名法官6月28日發布臨時禁令，允許懷孕6週後墮胎，但遭德州最高法院應共和黨檢察長派克斯頓（Ken Paxton）的請求暫緩執行。

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挑戰1925年墮胎禁令、代表墮胎診所的律師發誓要繼續奮戰。診所方面表示，在7月12日進行辯論後，下級法院法官可能會再次出手阻擋。

代表德州墮胎診所挑戰禁令的美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）律師凱伊（Julia Kaye）說：「我們不會停止奮戰，以確保盡可能有許多人，盡可能長久地獲得她們所需的基本生育保健服務。」（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110702