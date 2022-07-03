俄猛轟烏東城市 德與盟邦談烏克蘭戰後安全保證

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（中央社柏林3日綜合外電報導）德國總理蕭茲今天告訴德國第一電視台（ARD），德國正在跟盟邦討論對烏克蘭的安全保證，以替烏克蘭戰後時期做準備。俄羅斯持續轟炸烏克蘭，東部斯拉夫揚斯克市有多人死傷。

路透社報導，蕭茲（Olaf Scholz）說：「我們正在跟緊密盟友討論我們能給予的安全保證問題。這個程序還在進行，而且很明顯不會跟北大西洋公約組織（NATO）成員國一樣。」

蕭茲還說：「這個議題無疑正在外交領域謹慎做準備，為了戰爭結束的那一天，我們希望很快看到那天到來。」

俄羅斯近期專注於將烏軍趕出頓巴斯（Donbas）的盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）兩地。自2014年俄羅斯首次軍事介入烏克蘭以來，當地獲莫斯科支持的分離派分子一直在與烏軍作戰。

在頓內茨克州，斯拉夫揚斯克（Sloviansk）市長利亞赫（Vadim Lyakh）表示，這座城市今天遭到多管火箭猛烈轟炸，造成多人死傷。

利亞赫在傳訊應用程式Telegram寫道：「（俄軍）發射15次，多人傷亡。」他還說這是近期對斯拉夫揚斯克市最猛烈的轟炸。

另外，俄羅斯國營塔斯社（TASS）今天引述國防部說法報導，俄軍和烏東分離派部隊已完全控制烏克蘭在盧甘斯克地區最後主要據點利西昌斯克市（Lysychansk）。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110703