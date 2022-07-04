美非裔男遭轟數十槍亡 詹姆斯家鄉民眾連日抗議

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（中央社俄亥俄州亞克朗3日綜合外電報導）美國俄亥俄州一名非裔男子日前遭警方連開數十槍擊斃，員警隨身攝影機錄像曝光後，數百名示威者今天在亞克朗（Akron）遊行抗議。

美國職籃NBA球星詹姆斯（LeBron James）今天推文說，正在為自己的家鄉亞克朗祈禱。

美國警察槍殺非裔事件再度引爆民眾怒火，當局呼籲各界保持冷靜，群眾高舉「為傑蘭德伸張正義」等標語，遊行到市政廳示威抗議。

綜合法新社和路透社報導，警方表示，25歲的傑蘭德．沃克（Jayland Walker）6月27日因涉嫌違反交通規則遭警察攔截，但他拒絕配合。

錄影畫面顯示，沃克驅車逃離後，警方駕駛巡邏車追捕，並朝他的車開了一槍。幾分鐘後，沃克放慢車速跳車逃離，警方試圖用電擊槍制伏他未果，雙方最終進入一處停車場。

由於隨身攝影機畫面太過模糊，無法清楚看見當時發生了什麼事，但警方初步發表聲明說，沃克的行為已對他們構成「致命威脅」。在場所有員警都朝沃克接連開槍。沃克當場身亡。

消息曝光後，抗議活動今天邁入第4天。示威活動大致和平，但部分抗議人士靠近鎮守現場的警察，對著他們大聲怒吼，氣氛一度緊張。

第一次集會結束後，有些人留在街上抗議。

亞克朗當局將除雪機和其他重型設備移至警察局附近，作為屏障，以防發生潛在騷亂。

這是非裔美國公民命喪警察之手的最新一起事件，先前的類似事件引發大規模示威潮，抗議種族主義和警察暴行。

亞克朗市長霍里根（Dan Horrigan）在記者會上表示，這類事件令他心碎，「許多人希望公開表達他們的不滿，而我完全支持市民和平集會的權利，但我希望大家同意，暴力和破壞不是解決之道」。

霍里根還說，當局已為此展開獨立調查。

警長邁利特（Steve Mylett）表示，不清楚當時員警共朝沃克發射多少枚子彈，但法醫報告顯示，「沃克身上有60多處傷口」。

他補充說，在調查完成前，與沃克之死有關的8名員警將暫時停職。

有關當局已取消國慶假期的慶祝活動。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110704