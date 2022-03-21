美警又傳以膝壓頸 威州12歲女童遭壓制30秒上銬[影]

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（中央社基諾沙郡20日綜合外電報導）美國威斯康辛州基諾沙郡一所學校4日發生鬥毆事件後，一名擔任兼職校警的下班員警被控以膝蓋壓制一名12歲女孩。警方表示，員警為此遭到調查，但目前仍保有市警局的工作。

路透社與「野獸日報」（The Daily Beast）報導，涉事員警格舍（Shawn Guetschow）在市警局任職，下班後在基諾沙郡（Kenosha）林肯中學（Lincoln Middle School）擔任兼職校警。

事件發生在本月4日，校區18日公布影片後，這起事件再度受到大眾關注。

TMJ4-TV報導，校區公布的影片顯示，2名女同學在餐廳打架，遭到2名成人制止，其中格舍把1名女學生壓倒在地，用膝蓋壓住她的脖子約30秒後上銬。

事發後，格舍已辭去校警職務，但仍在市警局上班。

影片來源：TMJ4 News

前年明尼蘇達州員警蕭文（Derek Chauvin）用類似方式以膝蓋壓制非裔男子佛洛伊德（George Floyd），當時佛洛伊德大喊「我不能呼吸」，但蕭文並未理會。蕭文去年被判謀殺罪成立，處以22.5年徒刑。

委任律師表示，女童「跟他說，她不能呼吸」，「員警卻持續用膝蓋壓制」，最後還上銬將她逮捕。

根據美國媒體，格舍說他辭去校警是因事件對他家人帶來「心理和情感上的壓力」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110321