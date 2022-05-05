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白警侵犯佛洛伊德公民權 法官：將判刑20至25年

2022/5/5 20:21（5/5 21:04 更新）
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非裔男子佛洛伊德去年遭警察以膝蓋壓住頸部致死，美國前警官蕭文日前在庭上認罪。圖為事發後掀起全美「黑命關天」抗議。（中央社檔案照片）
非裔男子佛洛伊德去年遭警察以膝蓋壓住頸部致死，美國前警官蕭文日前在庭上認罪。圖為事發後掀起全美「黑命關天」抗議。（中央社檔案照片）
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（中央社明尼蘇達州聖保羅4日綜合外電報導）美國非裔男子佛洛伊德2020年5月25日遭白人警察壓頸窒息而亡，負責審理相關聯邦民權案的法官今天表示，他已接受被告蕭文的認罪協議，將判他20年至25年有期徒刑。

明尼阿波利市（Minneapolis）前警察蕭文（Derek Chauvin）去年12月15日認罪，坦承侵害非裔男子佛洛伊德（George Floyd）的公民權。這是他首次承認在2020年5月25日以膝壓住佛洛伊德的頸部致死，即便當時佛洛伊德已無反應。蕭文也承認，蓄意剝奪佛洛依德免於被無理逮捕、包括免於被警察無理暴力對待的權利。

美聯社報導，根據蕭文簽署的認罪協議，雙方一致認為蕭文應被判20年至25年徒刑；檢方則表示，將會求處25年刑期。在聯邦控罪下，蕭文原本可判無期徒刑，如今若服刑期間表現良好，他可能只須服17年到21年又3個月刑期。

明尼蘇達州法官去年6月以謀殺非裔男子佛洛伊德等罪名，判處蕭文22年半徒刑，之後蕭文就在明尼蘇達州服刑，不過，目前他正在上訴中；而法院可能對蕭文合併執行聯邦級別的判刑與州級別的判刑。

聯邦控案的認罪協議，刑期可能超過州的判刑，而明尼蘇達的判刑一般是在最後1/3刑期時獲得假釋，亦即蕭文在明州規定下會坐牢15年。（譯者：紀錦玲/核稿：張佑之）1110505

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