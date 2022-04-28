佛洛伊德之死人權調查：明市警方執法有種族差別

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國非裔男子佛洛伊德2020年5月25日遭白人警察以膝壓頸窒息而死，明尼蘇達州人權局調查發現，明尼阿波利斯市執法單位內部存在「種族歧視模式或作法」。

根據明尼蘇達州人權局（Minnesota's Department of Human Rights）今天公布的報告，在類似情境下，明尼阿波利斯市（Minneapolis）警方在「使用武力、攔截、搜查、逮捕和傳訊」等方面的行動具有「種族差異性」。

報告說，這些差異性「起初是由一種組織文化所帶動」，這種文化「強調警察執行勤務為準軍事行動」，「不足以讓員警為其不當行為負責，也沒有成效」。

在調查期間，明州調查人員與數以千計受訪者談話、仔細研讀堆積如山的警方報告，並分析近700小時隨身相機所錄下的畫面。

調查人員分析顯示，明尼阿波利斯市人口中，非裔美國人僅占19%，但在2017年至2020年間所有交通攔檢對象中，卻占了54%。

而在2010年至2020年間，因失序和妨害行為遭傳訊的所有人中，66%為非裔。

自2010年來，有14人死於明尼阿波利斯警方手中，其中13人是有色人種或原住民，包括46歲的佛洛伊德（George Floyd）。

佛洛伊德案經審訊後，判決結果去年出爐，涉案警察蕭文（Derek Chauvin）被判22年6個月徒刑。

佛洛伊德案掀起軒然大波後，明尼阿波利斯警方採行改變訓練程序作法，但這份調查報告的執筆人認為，這些努力還不夠，而「缺乏集體行動」讓「有問題的組織文化敗壞」市警群體。

人權局報告敦促明尼阿波利斯市市長、市議會和警長展開重大改革，從員警訓練和紀律處分制度著手。

不過，這份報告並未呼籲廢除警政部門或刪除所有警務機關經費。2020年，佛洛伊德之死掀起全美反種族歧視示威潮，抗議人士力促「削減警察經費」運動，然而隨著全國各地凶殺案數量急遽增加，這項呼聲失去民眾支持。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110428