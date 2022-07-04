疫情爆發後最盛大朝覲 百萬信徒料將擠爆麥加街頭

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（中央社麥加3日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯的伊斯蘭聖城麥加準備迎接COVID-19疫情爆發後最大的朝覲活動，來自全球各地的身穿白袍信徒擠滿了街頭，人數可望達到100萬人。

歡迎信徒及2019年來首批國際旅客的標語，出現在各個廣場、小巷，武裝的維安部隊也在這個先知穆罕默德（Prophet Muhammad） 出生的古城巡邏。

朝覲活動預計6日開始，一名蘇丹信徒在麥加告訴法新社：「這是種純粹的喜樂，我真不敢相信自己來到這裡，我正享受著這每一刻。」

因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的關係，朝覲活動已兩年沒有舉辦，今年有包括85萬外國人在內的100萬人獲准參加。所有身體健康許可的穆斯林，一生當中都至少必須朝覲一次，這是伊斯蘭世界的一大盛事。

有關當局今天表示，至少65萬從國外來朝覲的人已經進到沙烏地阿拉伯。

2019年時，有約250萬人參加包括繞行麥加大清真寺（Grand Mosque）「天房」（Kaaba）、在阿拉法特山（Mount Arafat）集會、在米納（Mina）「擲石驅魔」等儀式。

為了不讓朝覲成為全球疫情的超級溫床，2020年外國人不得參加，沙烏地阿拉伯國內參加朝覲的人數也被限制在1萬人；限制於2021年放寬，有6萬完整接種疫苗的沙烏地公民或居民能參加朝覲。

這次有100萬65歲以下的信徒，將在嚴格的衛生條件限制下參加朝覲，伊斯蘭世界最神聖的大清真寺每天會擦拭、消毒10次。

朝覲活動曾發生數次災難性事件，根據官方數據，2015年的踩踏事件造成2300人死亡，1979年數以百計槍手行凶的攻擊事件導致153人喪命。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1110704