重建路迢迢 烏克蘭：推估需7500億美元經費

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（中央社瑞士盧加諾4日綜合外電報導）烏克蘭今天在國際會議上表示，重建這個飽受戰爭蹂躪的國家預估將耗資7500億美元，總統澤倫斯基表示，這是民主世界的共同責任。

澤倫斯基在瑞士舉行的「烏克蘭重建會議」（Ukraine Recovery Conference）上發表演說，描述俄羅斯2月24日發動全面入侵以來的大規模破壞和巨大需求。

澤倫斯基透過視訊表示：「重建烏克蘭不是單一國家的地方任務。」

他說，「這是整個民主世界的共同任務」，並堅稱「烏克蘭重建是支持全球和平的最大貢獻」。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）在會上表示，重建經費的估算「已來到7500億美元」。

什米加爾表示：「我們認為，重建的重要來源應是從俄羅斯和俄羅斯權貴沒收的資產」。他並強調，「俄羅斯當局發動這場血腥戰爭，造成如此巨大的破壞，應該為此負責」。

這場為期兩天的會議在風景如畫的瑞士南部城市盧加諾（Lugano）嚴密維安下舉行，早在俄國入侵前即已排定，原定討論烏克蘭改革，戰爭爆發後，會議焦點轉為烏克蘭重建。

什米加爾列舉烏克蘭政府分階段重建計畫，首先是關注受戰爭影響者的迫切需求，接著為數千個較長期重建項目提供資金，目的在促成烏克蘭歐洲化、環保和數位化。

多位部長與第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）也在多場會談中發表講話，除了描述烏克蘭局勢，並闡述大規模重建需求以及對新烏克蘭的願景。

負責數位轉型的副總理兼科技部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）身穿黑色緊身T恤，在一場讓人想起已故蘋果（Apple）創始人賈伯斯（Steve Jobs）的演說中，詳細介紹了烏克蘭要怎麼成為完全數位化的民主國家。

與此同時，烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）擘畫快速的綠色轉型，並表示烏克蘭尋求提高出口能力，以助因應歐洲減少俄羅斯能源供應的衝擊。

他對可能的投資者喊話，強調烏克蘭政府現在可以「對你所需的任何事做出非常快速的決定…投資烏克蘭」。

數十億美元援助流入烏克蘭之際，對該國貪腐猖獗的擔憂仍揮之不去，意味影響深遠的改革仍將為各界關注，也將是攸關復甦計畫決定的條件之一。

共同主持這場會議的瑞士總統凱西斯（Ignazio Cassis）強調，改革仍是重點，而這場會議的目的在於為「有效與透明的政治進程奠定基礎」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110705