中國隔離政策嚴苛 亞投行將在海外設首個辦事處

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（中央社台北5日電）受到中國嚴苛的隔離政策影響，由中國主導的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）將開設在北京之外的首個辦事處，地點預計選在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比。

據華爾街日報報導，知情人士說，阿布達比是首選地點之一，最早可能在今年夏天開業。除了讓駐地工作人員能夠更容易地旅行，該辦事處或能幫助亞投行擴大全球影響力。

阿布達比的入境政策相對寬鬆，現在接種疫苗的旅客入境時不必查驗核酸檢測陰性證明，也不用隔離。

亞投行發言人畢卡德 （Bob Pickard）表示，亞投行董事會已批准設立了一個臨時營運中心，以滿足該行發展方面的擴張需求。亞投行還可能尋求董事會批准再開設6個辦事處。

報導指出，由於中國在2020年基本上關閉了邊境，亞投行駐北京的人員難以前往外國進行計畫，或發展新的潛在投資。

報導引述知情人士指出，2020年中國爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，亞投行行長金立群在一封電郵告訴員工，所有工作人員必須常駐北京，並要求在華中地區最初爆發疫情後出國的人員返回中國。

他稱，從那時起，亞投行一直處在國際人才流失的問題裡。過去2年，前往中國就意味著要藉由不斷減少的國際航班出行，與承受數週的隔離。且中國許多城市實施了嚴格的封控措施，以防疫情擴散。

近期，中國將入境旅客隔離時間從21天縮減到10天，這一現象表明，官員亟待遏止近期因應對疫情的措施給經濟造成的衝擊。

亞投行成立於2015年，是一國際多邊機構。中國持有亞投行26.6%的股權，是該行第一大股東，對任何重大決定實際擁有否決權；亞投行的重要決議需要75%的絕對多數支持票才能獲得通過。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110705