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國際能源總署：俄減供 今年天然氣消費量將略減

2022/7/5 16:24
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（中央社巴黎5日綜合外電報導）國際能源總署（IEA）今天表示，由於價格高昂加上俄羅斯對歐洲減少供應，今年天然氣消費量將略減，而未來幾年，隨著消費者改用替代能源，天然氣消費量只會緩慢增長。

國際能源總署在最新天然氣市場季度報告中，把對全球天然氣需求的預測下調一半以上。

國際能源總署現在預期，到2025年，天然氣需求僅會成長3.4%，較2021年增加1400億立方公尺，低於2021年單1年記錄到的1750億立方公尺需求成長。

國際能源總署表示：「俄羅斯入侵烏克蘭對全球天然氣價格、供應緊張以及較長期經濟前景的影響，正在重塑天然氣的前景。」

「當今創紀錄的價格與供應混亂，正在傷害天然氣作為可靠與可負擔能源來源的聲譽，對其前景帶來不確定性，特別是在開發中國家。在開發中國家，天然氣原本被期待能滿足不斷成長的能源需求以及能源轉型目標。」

俄國對歐洲減供，歐洲國家也承諾降低對俄國天然氣的仰賴，其影響很快擴散到世界各地。

歐洲國家試圖透過進口更多液化天然氣（LNG）來彌補缺口，國際能源總署表示，這會造成供應緊張，並在其他市場造成需求破壞。

國際能源總署警告，爭奪液化天然氣，不僅可能讓其他更多對價格敏感的進口者蒙受經濟損失，也會推高價格，進而替俄國帶來更多收入。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110705

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