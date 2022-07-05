F-35A戰機再度現蹤美韓軍演 展現對北韓遏制力

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（中央社記者廖禹揚台北5日電）配備最先進技術的6架美軍戰鬥機F-35A今天抵達南韓，將在當地美軍基地停留10天，參與聯合軍演；這也是美軍時隔4年7個月在南韓再度部署F-35A，展現對北韓可能展開核試驗的嚴正警告。

朝鮮日報及韓聯社報導，南韓國防部表示，美國阿拉斯加州埃爾森空軍基地轄下6架F-35A戰鬥機，今天飛抵位於南韓全羅北道群山市的美軍基地，將在此停留至14日，參與美韓聯合軍演。

南韓國防部表示，美軍這次在南韓部署F-35A戰機，除展示韓美同盟的強大遏制能力與聯合防衛態勢，也將藉此提升韓美空軍之間的相互操作能力。

駐韓美軍則表示，今天抵達韓國的戰機將與多種韓美軍機在韓國進行飛行作戰訓練，也是訓練空軍隊員利用最新軍方航空技術完成任務的機會。除F-35A外，這次參與聯合軍演機種預計包括F-15K、F-16與空中預警機「和平之眼」（Peace Eye）等。

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這次聯合軍演為5月韓美峰會時協議合作事項之一，南韓總統尹錫悅與美國總統拜登（Joe Biden）當時發表的聯合聲明提到，美軍將適時在南韓部署戰略資產，並擴大聯合軍演範圍及規模。

這也是美軍自2017年12月以來首次在南韓基地部署F-35A戰機，上次部署是因應北韓連續試射飛彈挑釁，以及第6次核試驗造成朝鮮半島局勢緊張。韓媒指出，這次部署F-35A戰機可能代表之後當北韓進行挑釁威脅時，美軍將隨之部署各種軍武。（編輯：陳惠珍）1110705