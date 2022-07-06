OPEC秘書長巴爾金都逝世享壽63歲 原定月底卸任

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（中央社阿布加6日綜合外電報導）奈及利亞國家石油公司（NNPC）執行長凱里（Mele Kyari）今天表示，石油輸出國家組織（OPEC）秘書長巴爾金都逝世，享壽63歲。

路透社報導，巴爾金都（Mohammad Barkindo）在擔任OPEC秘書長6年後，預計將於本月底卸任。

凱里在推特（Twitter）說：「我們失去了受人尊敬的穆罕默德．沙努希．巴爾金都博士。」他補充說，巴爾金都是在昨天深夜過世。

凱里說，巴爾金都辭世對「他的至親、奈及利亞國家石油公司、我們的國家奈及利亞、OPEC和全球能源界而言，都是巨大的損失」。

凱里說，巴爾金都才剛與奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）會面，並於首都阿布加（Abuja）舉行的能源峰會發表重要演說，數小時後便去世。

巴爾金都表示，由於多年來投資不足，石油和天然氣產業正「陷入困境」；他還說，若允許來自伊朗和委內瑞拉的額外供應流入，由此導致的供應短缺可能得到緩解。（譯者：劉文瑜/核稿：楊昭彥）1110706