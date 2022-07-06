日本研究：台灣企業競爭力強 研發八成靠自己

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本一項調查指出，2020年台灣整體花費約新台幣7187億元研究開發費用中，企業部門就占82.5%，相較日本、美國及中國等主要國家大約7成上下的數字來得高。

日本經濟新聞報導，日本科學技術振興機構（JST）6月底公布一項題為「蔡英文政府創新政策與基礎研究動向」調查，內容包括台灣當局的科學技術政策、研究開發費用的分配及學術論文發表數等相關資料。

調查特色在於研究開發費用的使用方式。2020年台灣整體所使用的約7187億元中，企業部門就占了82.5%，相較日本、美國及中國等主要國家大約7成上下的數字來得高。

而在企業部門的研究開發費中，76.7%都投入電子零組件、電腦等電子機器上，這也證明了台積電及鴻海精密工業等電機大廠支撐著台灣整體的研究開發。

調查顯示，台灣在提供或接受海外專利與專業技術的技術貿易收支已有所改善。台灣2015年時進口技術約花費1600億元，到2017年時驟減到約788億元，之後也持續呈現減少傾向。

在電子零件及與電腦相關的兩大領域中，主要是來自美國的進口技術大幅減少。負責這項調查的台灣野村綜合研究所董事兼副總經理田崎嘉邦說，似乎是台灣業者提升技術能力，減少支付美國業者權利金。

不過，在研究開發費用中，支撐未來科學技術力的基礎研究比率，台灣在2020年僅7%。

在這項指標中，雖然大家都知道中國也不過才5%多，但日美歐等工業國一般都在20%上下，台灣可以說仍處於相當低的水準。

田崎說，這代表重視眼前利益的台灣特色，但在維持中長期科學技術國際競爭力來說，是令人擔心的數字。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110706