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麥加朝覲睽違2年登場 他11個月走7千公里連呼值得

2022/7/6 16:35
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（中央社麥加5日綜合外電報導）本週抵達沙烏地阿拉伯聖城麥加參加年度朝覲的數十萬穆斯林中，沒人像英國53歲電氣工程師穆罕默德（Adam Mohammed）走得這麼辛苦。

有伊拉克庫德族血統的穆罕默德去年決定徒步走到沙烏地阿拉伯，在超過7000公里的路途中，他穿越9個國家，再經約旦進入沙國西北小鎮塔布克（Tabuk）。

他推著1輛裝有食物與用品的手推車，在11個月前踏上旅程，當時他甚至連能不能進入聖地麥加（Mecca）和麥地那（Medina）都不知道。

直到4月，2020年和2021年為緩解疫情禁止海外朝聖的沙烏地阿拉伯才正式宣布，今年將允許100萬名穆斯林前來朝覲，包括85萬名海外穆斯林。

如今穆罕默德已安抵麥加，雖然體重比他開始這趟旅程時掉了15公斤，但他沒有後悔。

他告訴法新社：「我剛到的時候哭了，這感覺真的難以置信。」

「旅程很累，我在很多地方停下休息，但我專注於一件事：我已經53歲了，我能不能抽出11個月的時間，步向真主的殿堂？這是做得到的。」

穆罕默德表示，沙國當局給他和太太以及兩個女兒參加朝覲的許可。其他外國朝覲者大部分都是透過抽籤決定能否參加。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1110706

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