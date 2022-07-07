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諾魯首例染疫亡 大英國協運動會舉重冠軍享年40

2022/7/7 13:37
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（中央社威靈頓7日綜合外電報導）大英國協運動會（Commonwealth Games）舉重冠軍索羅門（Reanna Solomon）成為太平洋島國諾魯首位已知因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡的人，享年40歲。

大洋洲舉重聯合會（Oceania Weightlifting Federation）4日在聲明中說，年僅40的索羅門因感染COVID-19病故。

法新社報導，諾魯共和國總統安格明（Lionel Aingimea）日前宣布有死亡病例，但未披露名字，僅說有人感染新型冠狀病毒過世，為諾魯首例。

索羅門曾在2002年大英國協運動會的超重量級項目拿下兩面金牌，兩年後在雅典奧運拿下第10名。

大洋洲舉重聯合會官網聲明說，索羅門不僅是一位很棒的運動員，也是一名慈愛的母親和妻子，很不幸離世留下她的丈夫和他們的5個孩子。

諾魯人口不到1萬1000人，累計確診病例卻超過4100例。為遏制病毒傳播，政府已對因非必要原因四處走動、不戴口罩以及3人以上聚會的人祭出最高6800美元罰款。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1110707

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